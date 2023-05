Eurovision 2023, i qualificati della prima semifinale. Il resoconto

Va in archivio la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023, in scena alla Liverpool Arena dell’omonima città britannica, inglese per la precisione. Nessuna sorpresa tra i paesi che hanno superato il taglio della semifinale e si sono dunque qualificati per la finale di sabato 13.

Come ampiamente prevedibile, nessun problema per la super favorita di questa edizione, la svedese Loreen, come anche per il finlandese Käärijä e per la ligure norvegese Alessandra. Nessuna sorpresa dunque anche per le eliminazioni, con la scontatissima esclusione dei Wild Youth per l’Irlanda, che con un pezzo debole e una vocalità tutt’altro che buona vedranno la finale dal loro salotto a Dublino.

Da segnalare la novità del sorteggio per la metà della finale, avvenuta non più nel corso della conferenza stampa ma in una diretta esclusiva su TikTok. Questa novità ha di fatto ritardato la consueta conferenza stampa dei finalisti di ben tre quarti d’ora, creando numerosi disagi tecnici ai giornalisti accreditati da remoto che, per il ritardo, non hanno avuto modo di accedere nuovamente alla diretta anche se a conferenza stampa in corso.

Qualificate e metà finale

Croazia: Let 3 – Mama SC! | Seconda metà

Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele si Luna | Seconda metà

Svizzera: Remo Forrer – Watergun | Prima metà

Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha | Prima metà

Cechia: Vesna – My Sister’s Crown | Seconda metà

Israele: Noa Kirel – Unicorn | Seconda metà

Portogallo: Mimicat – Ai coração | Prima metà

Svezia: Loreen – Tattoo | Prima metà

Serbia: Luke Black – Samo se mi spava | Prima metà

Norvegia: Alessandra Mele – Queen of Kings | Seconda metà

Eliminate

Malta : The Busker – Dance

: The Busker – Dance Lettonia : Sudden Lights – Aija

: Sudden Lights – Aija Irlanda : Wild Youth – We Are One

: Wild Youth – We Are One Azerbaijan : TuralTuranX – Tell Me More

: TuralTuranX – Tell Me More Paesi Bassi: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylights

