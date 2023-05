Eurovision 2023, questa sera la seconda semifinale. La nostra anteprima

Questa sera andrà in scena, in diretta dalla Liverpool Arena, la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023. Nella giornata di ieri abbiamo assistito alle prove generali, che ancora una volta ci hanno fatto storcere il naso, ma stasera con la diretta televisiva si spera che tutto possa andare liscio. A condurre la serata saranno Hannah Waddingham, Julia Sanina e Alesha Dixon, con quest’ultima relegata alla Green Room.

Gli artisti in gara

Sul palco della Liverpool Arena si esibiranno 16 paesi, di cui 10 avranno accesso alla finale di sabato. Ad avere diritto di voto, questa sera, saranno Spagna, Ucraina e Regno Unito. Anche questa sera, inoltre, sarà solo il televoto a decretare chi approderà in finale e, al giudizio del pubblico dei semifinalisti di stasera e dei 3 Big5+1, si sommerà il voto del “Resto del mondo”, ovvero tutti quei paesi che non gareggiano all’Eurovision ma seguono attivamente il concorso.

Questa sera vedremo, in ordine di esibizione:

Danimarca: Reiley – Breaking My Heart Armenia: Brunette – Future Lover Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On) Estonia: Alika – Bridges Belgio: Gustaph – Because of You Cipro: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Islanda: Diljá – Power Grecia: Victor Vernicos – What They Say Polonia: Blanka – Solo Slovenia: Joker Out – Carpe Diem Georgia: Iru – Echo San Marino: Piqued Jacks – Like An Animal Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Albania: Albina e Famiglia Kelmendi – Duje Lituania: Monika Linkyte – Stay Australia: Voyager – Promise

Trovate qui le nostre pagelle ai semifinalisti di oggi

Dove seguire la serata

Sarà ancora Rai 2 a trasmettere la seconda semifinale, a partire dalle 20:35, con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. La diretta sarà preceduta da un magazine di approfondimento curato dai commentatori che, quest’anno, sono in loco a Liverpool. In alternativa sarà possibile seguire la serata su RTV San Marino, canale 831 del digitale terrestre, con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo oppure su RSI La2, tv elvetica di lingua italiana, con commento di Ellis Cavallini e Gian Andrea Costa.

Per chi volesse seguire la diretta integrale, senza pubblicità e senza commento in italiano, sarà possibile assistere alla semifinale in diretta sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest o anche sul profilo TikTok dell’evento.

