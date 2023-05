Eurovision 2023, la finale. Due italiani in gara, Mahmood ospite

Ci avviciniamo al gran finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Dopo due semifinali, che hanno decretato i 20 finalisti che si aggiungeranno ai Big5 e all’Ucraina, ci prepariamo per l’atto conclusivo dell’evento non sportivo più seguito al mondo.

Dalla Liverpool Arena saranno in 4 a condurre la serata: Graham Norton infatti si unirà ad Hannah Waddingham, Julia Sanina e Alesha Dixon al timone della serata.

Tanta Italia sul palco di Liverpool: oltre a Marco Mengoni, in gara per l’Italia con “Due Vite”, per la Norvegia troviamo l’italo-norvegese Alessandra Mele con “Queen of Kings”. Per la prima volta, inoltre, un artista italiano sarà ospite nell’interval act di un’edizione non organizzata in Italia: Mahmood infatti sarà tra i protagonisti dell’interval act.

Dove seguire la finale

La diretta della finale sarà trasmessa su Rai 1 con commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi o su Rai Radio 2, anche in visual radio, con commento di Diletta Parlangeli, LaMario e Saverio Raimondo. Entrambe le trasmissioni saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove Rai Pubblica Utilità metterà a disposizione anche l’audiodescrizione per i non vedenti e la trasmissione in LIS per i non udenti.

In alternativa sarà possibile seguire la serata su RTV San Marino, canale 831 del digitale terrestre, con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo oppure su RSI La1, tv elvetica di lingua italiana, con commento di Ellis Cavallini e Gian Andrea Costa.

Per chi volesse seguire la diretta integrale, senza pubblicità e senza commento in italiano, sarà possibile assistere alla semifinale in diretta sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest o anche sul profilo TikTok dell’evento.

Gli artisti in gara

Saranno ben 26 i paesi in gara per questa finale. Come di consueto a votare saranno le giurie nazionali, che voteranno basandosi sul Jury Show del venerdì sera, e il televoto. Anche per la finale, ai paesi in gara, si aggiunge il televoto del “Resto del mondo” e, come sempre, non sarà possibile votare per il proprio paese.

Di seguito l’ordine di esibizione dei paesi in gara:

Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Portogallo: Mimicat – Ai Coração Svizzera: Remo Forrer – Watergun Polonia: Blanka – Solo Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava Francia: La Zarra – Évidemment Cipro: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Spagna: Blanca Paloma – Eaea Svezia: Loreen – Tattoo Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje Italia: Marco Mengoni – Due Vite Estonia: Alika – Bridges Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha Cechia: Vesna – My Sister’s Crown Australia: Voyager – Promise Belgio: Gustaph – Because Of You Armenia: Brunette – Future Lover Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna Ucraina: TVORCHI – Heart of Steel Norvegia: Alessandra Mele – Queen of Kings Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter Lituania: Monika Linkytė – Stay Israele: Noa Kirel – Unicorn Slovenia: Joker Out – Carpe Diem Croazia: Let 3 – Mama ŠČ! Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song

