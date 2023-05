La Svezia vince l’Eurovision 2023, Loreen entra nella storia

La Svezia, rappresentata da Loreen con il brano “Tattoo”, vince l’Eurovision Song Contest 2023. Per SVT, la televisione di stato svedese, si tratta della settima vittoria, la terza nell’arco di 20 anni, ed è la seconda volta in cui è Loreen ad alzare il microfono di cristallo.

La cantante originaria di Stoccolma, classe 1983, è la prima artista donna a vincere per due volte l’Eurovision Song Contest. Eguaglia dunque il primato di Johnny Logan, Mr. Eurovision, che con due vittorie (senza contare la terza vittoria da autore) era fino a questo momento il più vincente artista nella storia del concorso.

Ha chiuso secondo, risultando però il più apprezzato dal voto del pubblico, il finlandese Käärijä con il brano “Cha cha cha”, seguito a ruota da Noa Kirel, rappresentante di Israele, che è salita sul gradino più basso del podio con il suo brano “Unicorn”.

Quarto posto per l’Italia, rappresentata da Marco Mengoni che, con “Due Vite”, migliora il risultato rispetto all’anno scorso (Mahmood e Blanco avevano chiuso sesti) e alla sua precedente partecipazione, nel 2013 con “L’Essenziale” (in quell’occasione fu settimo).

L’Italia è prima tra i Big Five: la seconda tra i cinque finalisti di diritto è la Francia, che ha chiuso al sedicesimo posto con 104 punti. Il risultato del televoto non soddisfa La Zarra, che rivolge apertamente un dito medio alla telecamera per poi alzarsi e lasciare la Green Room prima della proclamazione del vincitore.

Sorpresa in negativo per la Germania, ultima in classifica, e per la Spagna, con Blanca Paloma che ha chiuso all’ultimo posto per il televoto accontentandosi di un diciassettesimo posto generale. I padroni di casa, il Regno Unito, precedono la Germania in penultima posizione per soli 6 punti, mentre l’Ucraina ottiene un dignitoso sesto posto.

