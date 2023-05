Ecco “Mountain”, il nuovo singolo di Sam Ryder

Lo abbiamo visto e sentito per la prima volta a livello internazionale alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023, dove è stato protagonista di uno degli interval acts. “Mountain” è il nuovo singolo di Sam Ryder, il cantautore britannico secondo a Torino 2022 e che a Liverpool è tornato per chiudere un anno di grandi successi, proponendo una versione di questo brano con la partecipazione come special guest alla batteria d Roger Taylor dei Queen e con la coreografia a cura di una compagnia di ballerini normodotati e disabili.

Il brano, proposto da Ryder sui social e anche in alcune tappe del suo tour internazionale, è uscito in versione discografica solo pochi giorni fa, esattamente un giorno prima della finale dell’Eurovision.

Per Ryder, dopo il disco d’oro del brano eurovisivo “Space Man” e quello d’argento per l’album d’esordio, una lunga serie di riconoscimenti: dal premio come miglior artista su TikTok a quelli per i quali è stato nominato a livello internazionale (su MTV, ai Brit Awards ed ai Global Awards).

