“Alien” (e altre canzoni): alla scoperta della tedesca FLØRE

Lei arriva dalla Germania e si chiama FLØRE. In queste ore sta girando nelle radio europee “Alien”, una power ballad intensa e molto radiofonica che mette in luce le sue doti sia di scrittura che interpretazione. Lanciata da TikTok come molti della sua generazione, a tratti nelle sue produzioni ricorda artiste internazionali come Avril Lavigne, segno comunque di sonorità che ritornano sulla scena ciclicamente e non passano mai di moda.

“Rise of the Romaniac” è l’EP che la sta facendo conoscere – ma non il primo, bensì il terzo – e che contiene alcune cose interessanti, come per esempio “Zombie“, primo singolo, dove l’anima rock e le influenze dei primi anni 2000 emergono in maniera piuttosto netta. Un’altra traccia interessante è “Backyard body“.

Di recente ha anche avuto modo di esibirsi in alcuni live di spessore, come il Reperbahn Festival, uno dei maggiori showcase festival d’Europa e di fare da supporter a Zoe Wees, uno dei nomi di punta del pop tedesco, accompagnandola in tour in tutto il mondo di lingua tedesca.

