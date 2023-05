Top of the charts: Loreen e Käärijä insieme a Ed Sheeran

Loreen e Käärijä si affacciano in testa alle charts, dove fra gli album continua a tenere Ed Sheeran

Singoli:Leje – Kida

Album:Kenge te paharruara- Valon Bytyqi

Singoli: Anna-RAF Camora

Album: – – Ed Sheeran

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (Germanofono)

Album: – – Ed Sheeran(Fiandre) / – – Ed Sheeran (Vallonia)

Singoli:Lay low-Tiesto

Album: Djetskije sny muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspo-Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Njedjej da mje budish- Daria Ekimova & Tino (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Balerina-Tea Tairovic

Singoli: Tattoo-Loreen

Album:Fthina Tricks-Bloody Hawk

Singoli: Moja glava, moja pravila – Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar(nazionali)/Substitution -Purple Disco Machine & Kungs(internazionali)

Album: Dino Dvornik- Dino Dvornik (nazionali)/– – Ed Sheeran ( internazionali)

Singoli: God pige – Danser med Pigen ft Topgunn

Album:Ny sejr- Benny Jamz

Singoli: Eyes closed-Ed Sheeran

Album:Rush-Maneskin

Singoli:Cha Cha Cha-Käärijä

Album:Hyvikset Ja Pahikset-Kuumaa

Singoli: rrestyle LVL up 1- Ninho

Album: – – Ed Sheeran

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Reezy- Mr. Misunderstood

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album: – – Ed Sheeran

Singoli:Papagou-Sidarta (nazionali)/ Habibi (feat. Ricky Rich) – Greek Remix- Fy(internazionali)

Album:Face-Jimin

Singoli: Giving me- Jazzy

Album: – – Ed Sheeran

Singoli: Tattoo-Loreen

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli: Unicorn- Noa Kirel (nazionali) /Flowers- Miley Cyrus (internazionali)

Album:2023- Eyal Golan

Singoli:Un briciolo di allegria- Blanco & Mina

Album: Il coraggio dei bambini atto II – Geolier

Singoli: Trustfall-Pink

Album: Rus-Maneskin

Singoli:Cha Cha Cha-Käärijä

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Angel Pt.1 – Jimin feat. Kodak Black, NLE Choppa, JVKE & Muni Long

Album:Broken by desire to be heavenly sent – Lewis Capaldi

Singoli: Eyes closed- Ed Sheeran

Album:Balerina-Tea Tairovic

Singoli: Dance (Our own party)- The Busker (nazionali) / Heaven-Niall Horan (internazionali)

Album: Broken by desire to be heavenly sent – Lewis Capaldi

Singoli: IVL- Macan & Sirena

Album:Ckuchaju, no rabotaju- OG Buda

Singoli: Haien kommer (sharkdog 2023)-Kudos, Golfklubb

Album: Egoland- Undergrunn

Singoli: Tattoo- Loreen

Album: – – Ed Sheeran

Singoli:Lottery-Latto ft Lu Kala

Album: – – Ed Sheera

Singoli: Chakras- Ivandro & Julinho KSD

Album:First two pages of Frankenstein – The Nationals

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Lasa ma sa te – Connect R ft Raluka (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: ultima noapte de dragoste -Calinacho

Singoli:Lay Low- Tiesto

Album: Ckuchaju, no rabotaju- OG Buda

Radio: Un briciolo di allegria- Blanco & Mina

Singoli:Izrael i Palestina -Tea Tairovic (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Balerina-Tea Tairovic

Singoli:Sunset – Separ & Jerry Lee & P T K

Album: Flowdemort- Separ

Singoli:Lukatova mami – Kokosy (nazionali) /Miracle – Calvin Harris & Ellie Goulding (internazionali)

Album:-Balerina-Tea Tairovi

Singoli: El Tonto- Lola Indigo ft Quevedo

Album: Donde quiero estar-Quevedo

Singoli:Cha Cha Cha-Käärijä

Album: – – Ed Sheeran

Singoli: Daylight – David Kushner

Album:– – Ed Sheeran

Singoli:Basima Belasin-Aylena Tiki

Album:Hermano- Heijan & Muti

Singoli:Fortress Bakhmut- Antytyla

Album:7-Skryptonite

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Aréna Koncert (2022. november 12)-Janos Brody

