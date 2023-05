Con “Miami beach”, Rigoberta Bandini ci porta direttamente in spiaggia

Strizza l’occhio all’estate e si prepara a fare il botto nelle radio spagnole e forse non solo: “Miami beach” è il nuovo singolo di Rigoberta Bandini, la cantautrice e doppiatrice catalana lanciata nel mainstream- senza alcuna etichetta alle spalle – dalla partecipazione lo scorso anno al Benidorm Fest. Dopo la nascita del primo figlio, torna in pista con un pezzo decisamente orecchiabile con annesso video girato in California.

Non c’è dubbio che si tratti di una Bandini diversa dal solito: abbandonati per una volta i testi impegnati, veri e propri manifesti del femminismo, troviamo un testo autobiografico, ma dedicato alla parte più scanzonata di sé stessa. Il tutto dentro una melodia che rende impossibile stare fermi e invita a battere il tempo col piedino, oltre ad entrare nelle orecchie in due secondi netti.

