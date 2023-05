Top of the charts: “Tattoo” di Loreen domina, tiene soltanto Ed Sheeran

Loreen è la dominatrice assoluta delle charts, tiene solo Ed Sheeran

Singoli:Leje – Kida

Album:Passion- 2Ton

Singoli: Tattoo- Loreen

Album: – – Ed Sheeran

Singoli: Tattoo -Loreen (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (Germanofono)

Album: Liefde Voor Muziek 2023 – Interpreti Vari (Fiandre) / Mustafar- Luv Resval (Vallonia)

Singoli:Lay low-Tiesto

Album: Djetskije sny muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspo-Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Njedjej da mje budish- Daria Ekimova & Tino (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Midnights (The Til Dawn Edition)- Taylor Swift

Singoli: Flowers- Miley Cyrus

Album:Fthina Tricks-Bloody Hawk

Singoli: Mama Sc – Let 3(nazionali)/Eyes closed – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Dino Dvornik- Dino Dvornik (nazionali)/– – Ed Sheeran ( internazionali)

Singoli: Uden dig -Ukend Kunsnter

Album: Dansktop – Ukend Kunsnter

Singoli: Eyes closed-Ed Sheeran

Album: Midnights (The Til Dawn Edition)- Taylor Swift

Singoli:Cha Cha Cha-Käärijä

Album:Hyvikset Ja Pahikset-Kuumaa

Singoli: Tirer le nuit sur les etoiles- Etienne Daho

Album: La rue – No limit

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album:Erstmal zu Penny- Swiss & Die Andem

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album:Broken by desire heavenly sent -Lewis Capaldi

Singoli:Agapi- Sigma & Light (nazionali)/ Tattoo-Loreen (internazionali)

Album:Face-Jimin

Singoli: Giving me- Jazzy

Album: – – Ed Sheeran

Singoli: Tattoo-Loreen

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli: Unicorn- Noa Kirel (nazionali) /No Money – Galantis (internazionali)

Album:2023- Eyal Golan

Singoli:On fire (Paid in full)- Emis Killa

Album: Effetto notte- Emis Killa

Singoli: Eyes closed-Ed Sheeran

Album: Midnights (The Til Dawn Edition)- Taylor Swift

Singoli:Cha Cha Cha-Käärijä

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Flowers- Miley Cyrus

Album:Love songs- Peter Fox

Singoli: Unhealthy – Anne Marie & Shania Twain

Album:Plava Krv – Devito

Singoli: Dance (Our own party)- The Busker (nazionali) / React – Switch Disco ft Ella Henderson (internazionali)

Album: Midnights (The Til Dawn Edition)- Taylor Swift

Singoli:Noaptea pe la 3- Satoshi & Carla’s Dreams

Album:Almost Healed-Lil Durk

Singoli: Haien kommer (sharkdog 2023)-Kudos, Golfklubb

Album: Egoland- Undergrunn

Singoli: Tattoo- Loreen

Album: Broken by desire heavenly sent -Lewis Capaldi

Singoli:Kłamczuch-Floral Bugs

Album: – – Ed Sheeran

Singoli: Chakras- Ivandro & Julinho KSD

Album:Random access memories- Daft Punk

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Un minut- Minsha Miller (nazionali)/Baby don’t hurt me- David Guetta ft Anne Marie & Coi Leray(internazionali)

Album:- 8 Culcat-Satra B.E.N.Z.

Singoli:Creepin- Metro Boomin’ ft The Weeknd & 21 Savage

Album: Ckuchaju, no rabotaju- OG Buda

Radio: Un briciolo di allegria- Blanco & Mina

Singoli:Tu Tu Tu – Devito feat. Breskvica (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Plava Krv – Devito

Singoli:Sunset – Separ & Jerry Lee & P T K

Album: Flowdemort- Separ

Singoli:Verjet – Balladero(nazionali) /Wish you all the best – Lewis Capaldi (internazionali)

Album:-Plava Krv – Devito

Singoli: El Tonto- Lola Indigo ft Quevedo

Album: Donde quiero estar-Quevedo

Singoli:Grät- Hov1

Album: Phantomime-Ghot

Singoli: Tattoo -Loreen

Album:– – Ed Sheeran

Singoli:Basima Belasin-Aylena Tiki

Album:Midnights (The Til Dawn Edition)- Taylor Swift

Singoli:Fortress Bakhmut- Antytyla

Album:Muzichnij shchodjennik. chastina 1 – EP-KOLA

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Aréna Koncert (2022. november 12)-Janos Brody

