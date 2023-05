Rosalia è pronta per un’estate bilingue con “LLYLM”

Dopo un’annata straordinaria che l’ha portata a vincere quasi tutto in Spagna e nell’America Latina con “Despechà” e prima ancora con gli altri successi (per esempio “Con altura” con J Balvin ed El Guincho che fra le altre cose fu disco d’oro anche in Italia e in Francia), per Rosalia è arrivato il momento di provare a sfondare definitivamente nel resto del Mondo.

Il grimaldello potrebbe essere “LLYLM“, titolo acronimo di “Lie like you love me”, un brano che mescola le sonorità urban che l’hanno fatta conoscere al pop più spinto e per la prima volta la vede cimentarsi, almeno nel ritornello, con l’inglese. Si tratta, va detto, di un singolo che non fa parte del fortunatissimo e premiatissimo lavoro “Motomami” (doppio platino in Spagna)-

Già doppio disco di platino in Spagna (120.000 copie), il brano è stato lanciato su TikTok con un video che ritrae l’artista catalana insieme al fidanzato, il cantante portoricano Rauw Alejandro, altro leader delle charts spagnole. Ha tutto per diventare uno degli inni dell’estate.

