Blanka nelle radio italiane con “Solo”: è la prima polacca dopo 56 anni

Il brano sta andando benissimo in tutta Europa ed è già stato certificato come disco di platino nella natìa Polonia. Adesso “Solo” di Blanka, diciannovesima classificata all’Eurovision Song Contest 2023, arriva nelle radio italiane. La multinazionale che lo edita sta investendo molto nella promozione internazionale del progetto che coinvolge la giovane cantante e modella polacca.

Ci sono tutti i potenziali perchè il brano, immediato ed orecchiabile, diventi una delle colonne sonore di accompagnamento dell’estate ormai alle porte. Lo sarà sicuramente in giro per l’Europa, ma l’Italia potrebbe accodarsi.

Si tratta della prima assoluta per un brano dell’Eurovision che arriva dalla Polonia nel nostro Paese, mentre è la seconda volta che un’artista polacca arriva nelle radio italiane. Il precedente risale però nientemeno che al 1967: dobbiamo andare infatti indietro al Festival di Sanremo, che in quella edizione vedeva in gara la polacca Anna German, la quale – in doppia esecuzione con Fred Bongusto – fu in concorso col brano “Gi”, oltre a diventare la prima artista del blocco comunista ad incidere in Italia.

Con la German, a cui proprio a Sanremo è stata dedicata una targa commemorativa, Blanka ha in comune le origini multietniche. La prima nacque infatti nell’odierno Uzbekistan, da famiglia tedesca e crebbe poi in Polonia, di cui prese la nazionalità. Blanka è invece bulgara per parte di padre.

