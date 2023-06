“Festival”, il nuovo singolo a tutto rock degli Hardkiss

Siamo stati fra i primi a parlare degli Hardkiss, la band ucraina che è stata protagonista come opening act all’Eurovision Song Contest 2023, la cui frontwoman Julia Sanina è stata nel lotto dei presentatori.

Torniamo a parlarne perchè in queste settimane è uscito “Festival”, nuovo singolo del gruppo ormai arrivato quasi ai tre lustri di attività al centro della scena musicale dei paesi ex sovietici. Un rock forte, moderno, contemporaneo, ottima vetrina per il tour europeo che la band si appresta a cominciare e che porterà la loro musica- ma anche il tema dell’Ucraina – in giro per i maggiori palchi d’Europa.

Molto interessante anche “Dva vikna”, anche questo uscito nel 2023, mentre merita un riascolto la canzone che abbiamo sentito sul palco di Liverpool, vale a dire “Majak”. Sonorità molto europee, che funzionano anche radiofonicamente nonostante la lingua ucraina.

