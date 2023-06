Top of the charts: finito l’effetto Eurovision, arriva… l’Uomo Ragno. In testa agli album, in molti paesi c’è infatti la colonna sonora di Spiderman firmata Metro Boomin’. Ed Sheeran e Miley Cyrus tornano in testa nei singoli

Singoli:Alpha-Noizy & Stresi

Album:Medalloni- Noizy & Stresi

Singoli: Bei nacht- RAF Camora & Cro

Album:Fern von Daheim- Andy Borg

Singoli: Tattoo -Loreen (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (Germanofono)

Album: Liefde Voor Muziek 2023 – Interpreti Vari (Fiandre) / Addictocrate- Loic Nottet (Vallonia)

Singoli:Lay low-Tiesto

Album: Djetskije sny muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspo-Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Njedjej da mje budish- Daria Ekimova & Tino (nazionali)/ Can’t tame her- Zara Larsson (internazionali)

Album:METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli: Flowers- Miley Cyrus

Album:METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli: Moja glava, moja pravila- Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar (nazionali)/Eyes closed – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Dino Dvornik- Dino Dvornik (nazionali)/– – Ed Sheeran ( internazionali)

Singoli: Uden dig -Ukend Kunsnter

Album: Dansktop – Ukend Kunsnter

Singoli: Eyes closed-Ed Sheeran

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli:Cha Cha Cha-Käärijä

Album:Hyvikset Ja Pahikset-Kuumaa

Singoli: La Rue – No limit

Album: Mustafar- Luv Resval

Singoli: Hot or not -Twenty4 Tim & Kitty Kat

Album:Love songs- Peter Fox

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album:Broken by desire heavenly sent -Lewis Capaldi

Singoli:Agapi- Sigma & Light (nazionali)/ Tattoo-Loreen (internazionali)

Album: Reputation- Taylor Swift

Singoli: Giving me- Jazzy

Album: Midnights- Taylor Swift

Singoli: Tattoo-Loreen

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli: Atelef Iver-Hanan Ben Ari (nazionali) /No Money – Galantis (internazionali)

Album: Sof Haolma– Omer Adam

Singoli:On fire (Paid in full)- Emis Killa

Album: Effetto notte- Emis Killa

Singoli: Eyes closed-Ed Sheeran

Album: METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli:Cha Cha Cha-Käärijä

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Flowers- Miley Cyrus

Album:METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli: Unhealthy – Anne Marie & Shania Twain

Album:Plava Krv – Devito

Singoli: Pupa-Aidan (nazionali) / Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding (internazionali)

Album: METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli:Noaptea pe la 3- Satoshi & Carla’s Dreams

Album:METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli: Haien kommer (sharkdog 2023)-Kudos, Golfklubb

Album: Postkort alicante- Ballinciaga

Singoli: Engelbewaarder- Marco Schuitmaker

Album: – – Ed Sheeran

Singoli:Taxi – Kizo, Bletka, BeMelo, Eddie Block, Adash

Album:I JEST TO MOŻLIWE mixtape- Dwa Sławy, Gruby Mielzky, Pers

Singoli: Chakras- Ivandro & Julinho KSD

Album:Oyto- David Carreira

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Un minut- Minsha Miller (nazionali)/Baby don’t hurt me- David Guetta ft Anne Marie & Coi Leray(internazionali)

Album:- METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli:Lay Low- Tiesto

Album: 5 Star- Stray Kids

Radio: Un briciolo di allegria- Blanco & Mina

Singoli:Tu Tu Tu – Devito feat. Breskvica (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Plava Krv – Devito

Singoli:Šedá hus- Gleb

Album: Flowdemort- Separ

Singoli:Daleč stran – Andraž Hribar(nazionali) /Tattoo-Loreen (internazionali)

Album:-Plava Krv – Devito

Singoli:Acrostico-Shakira

Album: Donde quiero estar-Quevedo

Singoli:Grät- Hov1

Album: Pistoler, poesi och sex – Yasin

Singoli: Tattoo -Loreen

Album:Rockerherz-Megawatt

Singoli:Yaz Gulu- Irem Derici

Album:Parti İptal-Emir Can İğrek

Singoli:Fortress Bakhmut- Antytyla

Album:Mansplain – EP- Rocket

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Aréna Koncert (2022. november 12)-Janos Brody

