“Friend”, le suggestioni psichedeliche di Nika Kocharov e Gogi Dzodzuashvili

Non immediata all’ascolto ma affascinante e sicuramente coinvolgente. “Friend” è la nuova canzone di Nika Kocharov, il cantautore georgiano che l’Europa ha scoperto nel 2016 quando insieme con la sua band Young Georgian Lolitaz centrò una clamorosa ed impronosticabile qualificazione alla finale dell’Eurovision con la psichedelica “Midnight gold”.

Le sonorità sono le stesse, anche se più ipnotiche e con meno dubstep. In questo caso lo accompagna il dg e producer Gogi Dzodzuashvili, uno dei veterani della musica elettronica in Georgia e nell’area del Caucaso. Kocharov è stato protagonista anche lo scorso anno all’Eurovision, sotto le mentite spoglie di Igor von Lichtenstein, componente dei Circus Mircus, la cui “Lock me in” però non è riuscita a superare la finale.

Gogi Dzodzuashvili e Kocharov hanno collaborato negli ultimi due anni, ma in senso opposto – cioè con il secondo come featuring- in diversi altri progetti della scena elettronica. Kocharov si è anche cimentato in questi anni come autore di colonne sonore per alcune produzioni internazionali: per una di queste, ovvero “The criminal man”, ha vinto il premio come miglior composizione al Minsk Film Festival.

E nel frattempo ha fatto uscire anche un nuovo singolo con i Circus Mircus, ovvero “Pin-drop mind”.

