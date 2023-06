“Kitty Cat” di Arez Ares: il prossimo banger di TikTok arriva dalla Turchia

Il brano promette di essere uno dei banger dell’estate in tutta l’Europa dell’Est e nei Balcani e se non fosse eseguito in turco, avrebbe anche le potenzialità per sfondare nel resto del continente: “Kitty Cat” di Arez Ares è la proposta dell’estate che arriva dalla Turchia e sta già andando fortissimo su TikTok in patria.

Appena due minuti di cassa dritta, EDM e ritmo da battere con il piede in un brano che mescola il rap ed il pop accompagnato anche da un video che fa grande sfoggio di bellezze esotiche. Una produzione di quelle ossessive, che si infilano nelle orecchie in mezzo secondo, che sicuramente puntano più alla facile presa che alla qualità ma che proprio per la leggerezza sono perfette per l’estate.

Un brano che fra l’altro è nel pieno stile dell’artista, uscito nel 2022, con altri tre singoli tutti molto forti ma anche molto brevi che potete ascoltare qui. Un artista e producer esploso proprio sui social e sicuramente da tenere d’occhio. Chissà che attraverso lo stesso social non passi davvero il Bosforo.

