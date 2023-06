Alessandra Mele si gode il successo e lancia “Pretty devil”

Mentre è ancora caldissima l’eco del quinto posto all’Eurovision 2023, che le ha portato il primo posto in patria, la Top 5 in diversi Paesi ed anche le prime certificazioni, Alessandra Mele esce con un nuovo singolo, il suo secondo, dal titolo “Pretty devil”.

Un altro brano fresco e radiofonico, che anticipa l’uscita del primo album, a cui la cantante italo-norvegese sta lavorando e che ne conferma anche le ottime doti di scrittura. Una uscita forse prematura, col nuovo singolo, mentre è ancora in classifica in tutta Europa il brano eurovisivo, ma come spesso capita in questi casi, potrebbe trattarsi magari di un brano che aveva nel cassetto come alternativa a quella “Queen of kings” che le sta dando molte soddisfazioni.

Intanto si prepara anche ad un tour europeo che la vedrà presto anche in Italia. E c’è anche chi la vorrebbe a Sanremo…

