Top of the charts: Stray Kids, il nuovo pop dalla Corea del Sud

La boyband sudcoreana degli Stray Kids centra il primato in Europa.

Singoli:Medalloni- Noizy & Stresi

Album:Alpha-Noizy

Singoli: Friesenjung – Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes

Album:Love songs – Peter Fox

Singoli: Tattoo -Loreen (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (Germanofono)

Album: 5Star- Stray Kids (Fiandre) / 5Star- Stray Kids (Vallonia)

Singoli:Eyes closed – Ed Sheeran

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli:Njedjej da mje budish- Daria Ekimova & Tino (nazionali)/ Can’t tame her- Zara Larsson (internazionali)

Album:METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli: Flowers- Miley Cyrus

Album:Split decision- Dave & Central Cee

Singoli: Laganini- Igor Delac ft Anonimo (nazionali)/Substitution- Purple Disco Machine & Kungs (internazionali)

Album: Dvjoko- Vojko V (nazionali)/– – Ed Sheeran ( internazionali)

Singoli: Uden dig -Ukend Kunsnter

Album: Dansktop – Ukend Kunsnter

Singoli: Eyes closed-Ed Sheeran

Album: METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli:Jälkeekään- Gettomasa

Album:Kävi Miten Kävi-Isac Eliot

Singoli: Bolide allemand- SDM

Album: Carrè- Werenoi

Singoli: Friesenjung – Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes

Album:Auf Auf – Silbermond

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:But here we are – Foo Fighters

Singoli:Blue Iguana – Hawk, X ORFEAS (nazionali)/ Tattoo-Loreen (internazionali)

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album: Harry’s House – Harry Styles

Singoli: Tattoo-Loreen

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli: Sinema Gashash – Hagashash Hachiver (nazionali) /No Money – Galantis (internazionali)

Album: Sof Haolma– Omer Adam

Singoli:Hoe- Tedua ft Sfera Ebbasta

Album: La divina commedia – Tedua

Singoli: Substitution- Purple Disco Machine & Kungs

Album: METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli:Cha Cha Cha-Käärijä

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Flowers- Miley Cyrus

Album:Split decision- Dave & Central Cee

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album:Split decision- Dave & Central Cee

Singoli: Pupa-Aidan (nazionali) / Trustfall- Pink (internazionali)

Album: METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli:Noaptea pe la 3- Satoshi & Carla’s Dreams

Album:METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli: Haien kommer (sharkdog 2023)-Kudos, Golfklubb

Album: Postkort alicante- Ballinciaga

Singoli: Engelbewaarder- Marco Schuitmaker

Album: – – Ed Sheeran

Singoli:Forget you – Fastboy & Topic

Album: Ucieczka z kina Wolność-Donguralesko

Singoli: Chakras- Ivandro & Julinho KSD

Album:Oyto- David Carreira

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Un minut- Minsha Miller (nazionali)/Baby don’t hurt me- David Guetta ft Anne Marie & Coi Leray(internazionali)

Album:- METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli:Lay Low- Tiesto

Album: 5 Star- Stray Kids

Radio: Destinazione mare – Tiziano Ferro

Singoli:Tu Tu Tu – Devito feat. Breskvica (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Plava Krv – Devito

Singoli:Šedá hus- Gleb

Album: Flowdemort- Separ

Singoli: Dlan v dlani – Bepop (nazionali) /Miracle – Calvin Harris & Ellie Goulding (internazionali)

Album:-Plava Krv – Devito

Singoli:Where she goes – Bad Bunny

Album: Greta Garbo- Bunbury

Singoli:Ikvall igen-Bolaget

Album: Satan i gatan- Veronica Maggio

Singoli: Flowers- Miley Cyrus

Album:Love songs- Peter Fox

Singoli:Yaz Gulu- Irem Derici

Album:Parti İptal-Emir Can İğrek

Singoli:Fortress Bakhmut- Antytyla

Album: METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (SOUNDTRACK)- Metro Boomin’

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Aréna Koncert (2022. november 12)-Janos Brody

