“Pedra quente”, la leggerezza di Salvador Sobral per l’estate

Il vincitore dell‘Eurovision Song Contest 2017, Salvador Sobral, si concede un po’ di leggerezza. In mezzo a tanti pezzi molto profondi ed impegnati, anche nel sound, arriva “Pedra quente”, il singolo che strizza l’occhio al Brasile nelle sonorità e che presenta un lato diverso del cantautore ed interprete portoghese.

Il brano sta girando in questi giorni in radio e per il momento esce soltanto in singolo dopo un periodo molto proficuo per l’artista lusitano, che due anni fa ha portato l’ennesimo numero uno in classifica con l’album “BPM”. In ogni caso dovrebbe però essere compreso nell’album “Timbre”, in preparazione e che dovrebbe vedere la luce alla fine dell’estate.

“Timbre”, il quarto album in studio di Salvador Sobral, registrato fra Lisbona e Barcellona, sarà composto da 11 originali, 10 creati in collaborazione con il venezuelano Leo Aldrey, che è anche responsabile della produzione, come nel caso di questa “Pedra Quente”.

