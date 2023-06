Battiti Live 2023 sarà a Bari e Gallipoli. Date e cast dell’evento

Battiti Live 2023 farà tappa a Bari e a Gallipoli con un totale di cinque date, di cui tre date nel capoluogo pugliese e due nel comune salentino. L’evento, che sarà trasmesso in diretta da Telenorba, Radionorba e Radionorba TV e in differita su Italia 1, sarà come sempre una grande festa di musica con grandi artisti italiani e internazionali.

Nello specifico, l’evento itinerante di Radionorba farà tappa a Bari nelle serate di 21, 24 e 25 giugno a Bari mentre il 7 e il 9 luglio si sposterà a Gallipoli. La conferenza stampa di presentazione, prevista per il 13 giugno, è stata rimandata a giovedì 15 per la morte di Silvio Berlusconi.

Confermati alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci insieme a Mariasole Pollio, come anche il regista Luigi Antonini e lo scenografo Luigi Maresca reduci dall’esperienza su Sky con il talent X Factor.

Nel corso della conferenza è stato annunciato il cast al completo, che vanta ben 100 artisti (di seguito in ordine alfabetico):

Aaron,

Achille Lauro

Aiello

Aka 7even

Alborosie

Alfa

Alvaro De Luna

Ana Mena

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Ariete

Articolo 31

Ava

Baby K

Benji

Berna

Bob Sinclar

Boomdabash

Bresh

Capo Plaza

Carl Brave

Cioffi

Clara

Claude

Clementino

Colapesce Dimartino

Coma Cose

Dara

Dargen D’Amico

Diodato

Elettra Lamborghini

Elodie

Emis Killa

Emma

Enula

Ernia

Fabio Rovazzi

Federica

Federica Carta

Federico Rossi

Fedez

Finley

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gabry Ponte

Gaia

Gemelli DiVersi

gIANMARIA

Giorgia

Guè

Il Pagante

Irama

Lda

Leo Gassmann

Levante

Lolita

Lp

Luigi Strangis

Madame

Mara Sattei

Marco Mengoni

Matteo Paolillo

Matteo Romano

Mecna

Mr.Rain

Negramaro

Nek

Ofenbach

Orietta Berti

Paola & Chiara

Piccolo G

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Quinze

Rhove

Rkomi

Rocco Hunt

Rondodasosa

Rosa Chemical

Rose Villain

Sangiovanni

Shade

Sophie and The Giants

Svea

Tananai

The Kolors

Tiromancino

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Valentina Parisse

Wax

Wayne

Le performance saranno accompagnate dal corpo di ballo, guidato da Federica Posca, composto da ballerini provenienti per la maggior parte dalla scuola di Amici. Saranno sul palco Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Tommaso Stanzani, Christian Roberto, Megan Ria, Maddalena Svevi, Gianmarco Petrelli, Sophia Bartoli, Rodolfo Gentilini, Carolyna Cantore, Giovanni Orefice e Mattia Zenzola.

Radionorba Cornetto Battiti Live 2023 sarà trasmesso in diretta televisiva su Telenorba e Radionorba TV e radiofonica su Radionorba, mentre andrà in onda registrato su Italia 1.

