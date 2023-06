“Liebe ist…”, il duetto bilingue fra Namika e Zaz

Il brano è uscito qualche mese fa ma vale la pena parlarne perchè regala un po’ di freschezza all’estate calda che sta per arrivare. “Liebe ist” è una collaborazione franco-tedesca che mette insieme due artiste molto apprezzate da questo sito, vale a dire Zaz, la grande voce del jazz manouche, che Euromusica è stata fra i primi a presentare prima ancora che in Italia arrivasse “Je veux” e l’ottimo album d’esordio disco di diamante in Francia e 10 platino nel Mondo (poi abbiamo continuato a seguirla) e Namika.

La cantautrice tedesca di origine marocchina esplose con “Lieblinsgmensch” nel 2015 e poi è diventata uno dei nomi fissi delle charts nazionali. Sono entrambe molto avvezze ai duetti: con Pablo Alboran il più celebre di Zaz (ma spiccano anche quelli con Till Lindemann dei Rammstein e Ycare), con Black M, rapper francese della nuova generazione per Namika. Che fra l’altro raggiunse due dischi di platino ed è tuttora il suo ultimo grande successo.

Come raccontato dalla stessa Namika, è stata lei a fare la proposta a Zaz dopo aver realizzato il demo del brano. La fusione vocale è sicuramente molto interessante.

