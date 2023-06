Battiti Live 2023: cosa abbiamo sentito nella doppia serata di Bari

Doppio appuntamento a Bari per Battiti Live 2023, che con questo lungo appuntamento lascia il capoluogo pugliese (qui il racconto della prima serata). Al timone come sempre Alan Palmieri, direttore di Radio Norba, insieme ad Elisabetta Gregoraci e sotto al palco Maria Sole Pollio.

Vi raccontiamo con un resoconto unico la due giorni che nel complesso ha visto salire sul palco 40 artisti e proposto alcune delle novità di questa estate. Su tutte, “Parafulmini”, la nuova hit del trio rap Bresh, Ernia e Fabri Fibra; “Poveri mai”, la prima canzone de Il Pagante in versione duo e “Italodisco”, il tormentone estivo di The Kolors (da Vieste), oltre a “Dirty love” dell’ex Dark Polo Gang Wayne. Boomdabash invece nella loro Mesagne.

Si sono esibiti anche Annalisa, Fedez, Articolo 31, Federica, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Federico Rossi, Levante, Francesca Michielin, LP, Wax, Rocco Hunt e Sangiovanni

A chiudere la serata il djset di Gabry Ponte.

Seconda serata con diverse hit: in apertura “Mon amour” di Annalisa, presente poi anche con Articolo 31 e Fedez con l’altra hit – che anche sigla del programma – “Disco Paradise”.

Fred De Palma ha proposto “Estasi” e il nuovo insieme – 4 anni dopo – ad Ana Mena: “Ragazzi siamo tornati”, dice il cantante e suona più come una minaccia che come un invito visto il pezzo terrificante. Molto male vocalmente Ariete, che a dispetto di pezzi bellissimi (come la nuova “Un’altra ora”), non sembra riprendersi dopo la botta di Sanremo.

Fra le novità più interessanti, “Cenere”, il nuovo del giovane umbro Aaron; “Effort” il nuovo singolo della svedese Svea (di lei parlammo qui) che si è esibita anche insieme ai francesi Ofenbach. Bene anche gli altri due giovani, Clara Soccini (la protagonista di “Mare fuori”) coi due singoli fortissimi “Origami all’alba” e “Cicatrici” ed il salentino (di Galatina) Cioffi con “La mia tribù”.

Mentre per chi vuole farsi del male, lo spagnolo Alvaro De Luna (che ha proposto “Juramento de eterno sal”), sarà in tour in Italia. Avremmo poi fatto volentieri a meno anch della versione punk di “Dove e quando” di Benji con i redivivi Finley.

Si sono esibiti anche Tananai, Elettra Lamborghini, Guè, Ana Mena, Boombdabah da soli e con Paola e Chiara, il duo dei presentatori insieme a I Desideri, Francesco Gabbani, LDA, Aiello e Gabry Ponte (solito grande dj set con la nuova versione di “Barbie Girl” a cura di Tiesto e di nuovo “Queen of kings”) Achille Lauro (insieme a Rose Villain e da solo) in collegamento da Barletta, mentre Rosa Chemical era a Massafra.

Per la serie “grandi ritorni”, infine, serata chiusa dalla rumena – ma da tempo residente a Bari – Haiducii, lanciata nel 2004 dalla cover di “Dragostea din tei” che qui è invece feat di Caffelatte (al secolo Giorgia Groccia, di Acquaviva delle Fonti), che ne ha fatto una particolarissima versione.

Prossimi appuntamenti, 7 e 9 Luglio a Gallipoli, per chiudere questa stagione.

