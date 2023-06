“Effort”, il nuovo fresco singolo di Svea

Siamo stati fra i primi a parlare di Svea Virginia Kågemark, quando comparve all’improvviso, da perfetta sconosciuta nell’airplay italiano. Poco nota anche in Svezia, questa artista è stata scoperta e lanciata in Italia da Merk & Kremont, il duo di dj che sta tenendo alto il nome dell’EDM tricolore nel Mondo.

Dotata di una spiccatissima sesualità, l’abbiamo ritrovata al Battiti Live, dove ha proposto sia il brano in cui mette la voce sui beat dei francesi Ofenbach, ovvero “Body talk” (una vera e propria bomba con oltre 10 milioni di stream dopo poche settimane dalla pubblicazione), sia questa bellissima “Effort“, una ballata dal chiaro spunto femminista: “Baby, sono una su un milione / Trasformo la tua vita in un regno / Sono al lavoro, sono multitasking / Mentre tu ti siedi sul culo”.

Classe 1999, ha cominciato come molti della sua generazione postando materiale su youtube, ma da lì all’incontro con produttori di livello il passo è stato brevissimo. Non grandissimi riscontri di vendita, ma una presenza piuttosto costante nell’airplay europeo. E tutte le premesse per fare molto bene.

