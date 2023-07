Top of the charts: spunta il rapper Usa Lil Uzi Vert

All’improvviso, un semi-sconosciuto al mainstream europeo balza in testa alle charts: è il rapper americano Lil Uzi Vert, che torna dopo 3 anni e conquista diversi primati in classifica. Tengono Miley Cyrus, Dua Lipa e la coppia Dave & Central Cee

Singoli:Medalloni- Noizy & Stresi

Album:Alpha- Noizy

Singoli: Strada – RAF Camora& Ahmad Amin

Album:In times new roman- Queens of the stone age

Singoli: Tattoo -Loreen (Fiandre)/Tattoo -Loreen (Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207(Germanofono)

Album: Per ongeluk- Pommeljen Thijs (Fiandre) /Saison 00- Luidji (Vallonia)

Singoli:Lay Low- Tiesto

Album: Renaissance-Beyoncè

Singoli:Njedjej da mje budish- Daria Ekimova & Tino (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli: Poetika-Pulnoc

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Flowers- Miley Cyrus

Album:Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli: Laganini- Igor Delac ft Anonimo (nazionali)/Dance the night- Dua Lipa (internazionali)

Album: The Best Of, 40 Godina- Fit (nazionali)/Ikebana -Lačni Franz ( internazionali)

Singoli: Tak for sids – Gobs

Album:A beautiful life – Christopher

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album: Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli:Cha Cha Cha – Käärijä

Album:Sisään Ja Ulos- Antti Tuisku

Singoli: Bolide allemand-SDM

Album: C’est quand qu’il s’eteint – Jul

Singoli: Friesenjung – Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes

Album:XV – RAF Camora

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:The good witch-Maisie Peters

Singoli:Deja Vu – RACK, LILA, Beyond(nazionali)/ Sprinter- Dave & Central Cee (internazionali)

Album: 1989-Taylor Swift

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Sonder – Dermot Kennedy

Singoli: Þúsund hjörtu-Emmsje Gauti

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli: Provocative – Noa Kirel (nazionali) /Flowers- Miley Cyrus (internazionali)

Album: Sof Haolma– Omer Adam

Singoli:Bon Ton – Drillionaire, ft Lzza, Blanco, Sfera Ebbasta & Michelangelo

Album: La divina commedia – Tedua

Singoli: Dance the night – Dua Lipa

Album: Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Flowers- Miley Cyrus

Album:Ni- Ninho

Singoli: Unhealty- Anne Marie & Shania Twain

Album:Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli: Pupa-Aidan (nazionali) / Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding (internazionali)

Album: Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli:To Beskie – Jakone & SCIRENA –

Album: Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli: Haien kommer (sharkdog 2023)-Kudos, Golfklubb

Album: Egoland- Undergrunn

Singoli: People-Libianca

Album: Harry’s house – Harry Styles

Singoli: Męskie Granie Orkiestra 2023-Supermoce feat. Igo, Mrozu, Vito Bambino

Album: Złota Kolekcja- Dzem

Singoli: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli: Interstellar- Alexia (nazionali)/Baby don’t hurt me- David Guetta ft Anne Marie & Coi Leray(internazionali)

Album: Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli:Passing me – Filatov & Karas

Album: Golden Hits – MORGENSHTERN

Radio:Disco Paradise- Fedez, Annalisa, Articolo 31

Singoli:-Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Devet Zivota-Aleksandra Prijovic

Singoli:Pomaranče z Kuby-Hex

Album: Flowdemort- Separ

Singoli: Umetnost lahke gravitacije – Mistermarsh (nazionali) /Tattoo-Loreen (internazionali)

Album:Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli:Polaris remix- Saiko,Feid, Quevedo, Mora

Album: Donde quiero estar- Quevedo

Singoli:Ikvall Igen- Bolaget

Album: Satan i gatan- Veronica Maggio

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:UFO- Gölä

Singoli:Bender bin tane daha Yok – Hande Yener

Album: Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli:Fortress Bakhmut- Antytyla

Album: Pink Tape-Lil Uzi Vert

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:5Star – Stray Kids

Mi piace: Mi piace Caricamento...