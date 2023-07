“Hawaii”, il ritorno della slovacca Emma Drobná

Ripeschiamo un Paese che abbiamo colpevolmente un po’ ai margini da qualche anno, vale a dire la Slovacchia. Isolato musicalmente- non partecipa da tempo e per sua scelta all’Eurovision – è però un punto d’incontro per un pop di ottima fattura.

L’artista che ritroviamo si chiama Emma Drobná ed è un nome di punta del pop danubiano. Già vincitrice di Cesko Slovenska Superstar, la versione binazionale della franchigia Pop Idol, a nemmeno trent’anni è un’artista che ha le carte in regola per sfondare in Europa, visto che ha scelto l’inglese come lingua artistica e le sonorità sono internazionali. Il singolo che sentite qui sotto, “Hawaii” ne segna il rientro sulle scene dopo qualche anno di silenzio e sta già andando forte in radio.

“Better like this”, l’ultimo lavoro è invece del 2020, ma lei non si è comunque mai fermata, avendo partecipato anche a diversi programmi tv, ultimo dei quali la versione slovacca di “Ballando con le stelle”. Merita un ascolto la title track dell’ultimo lavoro.

