svegliaginevra ci racconta “La tua ragazza”: “Messaggi per la mia generazione” (VIDEO)

svegliaginevra (nome d’arte di Ginevra Scognamiglio) è una delle artiste più interessanti del panorama indie-pop italiano. Beneventana, classe 1991, dal 23 giugno è disponibile in streaming e nei digital store il suo nuovo singolo “La tua ragazza”.

Il brano, che tratteggia l’innamoramento tra due ragazze, tra le spiagge di Malibù e i like sui social, è un invito a tuffarsi nei sentimenti. Di questo e di tanto altro, dalla collaborazione con gli Zero Assoluto nel loro ultimo singolo “Sardegna” al suo rapporto con l’amore e gli apprezzamenti dalla Spagna, ne parliamo in questa videointervista.

In attesa dell’uscita del suo terzo album, dopo “Pensieri sparsi sulla tangenziale” (2022) e “Le tasche bucate di felicità” (2021), potete ascoltare qui sotto “La tua ragazza”: il singolo dell’estate 2023 di svegliaginevra.

