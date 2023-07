Ecco “Boys like toys”, il nuovo singolo estivo di Blanka

Nonostante un piazzamento nelle retrovie- appena diciannovesima – Blanka Stajkow è una delle protagoniste dell’Eurovision Song Contest 2023. La sua “Solo” non soltanto è diventata una delle hit di questa estate, ma le ha anche regalato il disco di platino, facendola così entrare nel ristrettissimo lotto di appena quattro artisti in grado di prendere una certificazione dopo l’edizione di Liverpool (oltre lei solo Loreen, Marco Mengoni ed Alessandra Mele).

In questi giorni, mentre è ancora in circolo l’hype per il brano eurovisivo esce “Boys like toys”, il singolo estivo. Possibile che si tratti – come spesso capita in questi casi – di una canzone “in lizza” per l’Eurovision ed infatti ne ha tutte le caratteristiche, durata compresa. Intanto però la giovane ex modella polacca, figlia di un magnate bulgaro, si gode il successo radiofonico e il gradimento dei fan eurovisivi.

