“Don’t give us”, il nuovo singolo di Zoe Wees

Torna Zoe Wees, con un nuovo singolo che promette molto bene. “Don’t give up” segna il ritorno della cantautrice tedesca di origine statunitense. Si tratta dell’ultimo di una serie di nuovi brani usciti solo in singolo dopo il successo incredibile dell’album d’esordio “Golden wings”, trainato dal singolo d’esordio “Control”, di cui avevamo parlato qui.

Per l’artista tedesca, che aveva portato sul palco il suo problema con l’epilessia, si tratta di un momento di rilancio visto che dopo il grande riscontro degli esordi (disco di diamante in Francia, multiplatino in Svizzera e Germania, disco d’oro in mezza Europa Italia compresa), non ha più saputo centrare risultati simili, anche se il secondo lavoro “Girls like us” è andato comunque bene (disco d’oro anche in Italia).

