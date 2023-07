Top of the charts: Taylor Swift ritorna e sale in vetta, tiene Miley Cyrus

Taylor Swift porta in vetta il suo nuovo re-recording del vecchio album “Speak now”

Singoli:Medalloni- Noizy & Stresi (nazionali) /Toxic Las Vegas- Elvis Presley, Britney Spears

Album:Bipolar- Tayna

🇦🇲 Singoli: Asphalt 8- Macan

Album:Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Wien – RAF Camora ft Yung Hurn

Album: XV- RAF Camora

🇦🇿 Singoli:-Popular (feat. Playboi Carti) [Music from the HBO Original Series The Idol]- The Weeknd & Madonna

Album: 14/41- Roya

Singoli: Tattoo -Loreen (Fiandre)/Tattoo -Loreen (Vallonia)/La fille- LouaneGermanofono)

Album: Per ongeluk- Pommeljen Thijs (Fiandre) /Ni- Ninho (Vallonia)

Singoli:Substitution- Purple Disco Machine & Kungs

Album: Djetskije sny muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspo-Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Po navik-Mihaela Fileva

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Tattoo- Loreen

AlbumSpeak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli: Laganini- Igor Delac ft Anonimo (nazionali)/Dance the night- Dua Lipa (internazionali)

Album: The Best Of, 40 Godina- Fit (nazionali)/Ikebana -Lačni Franz ( internazionali)

Singoli: Tak for sids – Gobs

Album:Når sjælene kaster op- Tobias Rahim

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Cha Cha Cha – Käärijä

Album:Sisään Ja Ulos- Antti Tuisku

Singoli: Bolide allemand-SDM

Album: C’est quand qu’il s’eteint – Jul

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album:Balance- Beatrice Egli

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:The good witch-Maisie Peters

Singoli:99 MM- RACK, Oge(nazionali)/ Sprinter- Dave & Central Cee (internazionali)

Album: 1989-Taylor Swift

Singoli: Vampire- Olivia Rodrigo

Album:Sonder – Dermot Kennedy

Singoli: Þúsund hjörtu-Emmsje Gauti

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli: Tsli hkhul basdr – Raviv Kaner (nazionali) /Flowers- Miley Cyrus (internazionali)

Album: In Eulm -Jasmine Moallem

Singoli:Bon Ton – Drillionaire, ft Lzza, Blanco, Sfera Ebbasta & Michelangelo

Album: La divina commedia – Tedua

Singoli: Substitution- Purple Disco Machine & Kungs

Album: LONG LIVE 812- ALBLAK 52

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Flowers- Miley Cyrus

Album:Ni- Ninho

Singoli: (it goes) Nanana- Peggy Gou

Album:Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli: Pupa-Aidan (nazionali) / Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding (internazionali)

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Popular (feat. Playboi Carti) [Music from the HBO Original Series The Idol]- The Weeknd & Madonna

Album: LONG LIVE 812- ALBLAK 52

Singoli: Haien kommer (sharkdog 2023)-Kudos, Golfklubb

Album: Egoland- Undergrunn

Singoli: People-Libianca

Album: Dead Club City-Nothing but thieves

Singoli: Męskie Granie Orkiestra 2023-Supermoce feat. Igo, Mrozu, Vito Bambino

Album: Pokolenie Końca Świata-Kacperczyk

Singoli: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli: Nu m-am gandit la despartire- Andra & Andrei Banuta (nazionali)/Baby don’t hurt me- David Guetta ft Anne Marie & Coi Leray(internazionali)

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Whistle- Jax Jones & Calum Scott

Album: LONG LIVE 812- ALBLAK 52

Radio:Disco Paradise- Fedez, Annalisa, Articolo 31

Singoli:-Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Devet Zivota-Aleksandra Prijovic

Singoli:Sunset -Separ, Jerry Lee &PTK

Album: Flowdemort- Separ

Singoli: Umetnost lahke gravitacije – Mistermarsh (nazionali) /Dance the night – Dua Lipa (internazionali)

Album:Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Bzrp Music sessions vol.56- Bizarrap & Rauw Alejandro

Album: Donde quiero estar- Quevedo

Singoli:Ikvall Igen- Bolaget

Album: Satan i gatan- Veronica Maggio

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:XV- RAF Camora

Singoli:Bender bin tane daha Yok – Hande Yener

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Fortress Bakhmut- Antytyla

Album: JAZZ DO IT – EP- Toxi$

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:5Star – Stray Kids

