Alla scoperta di Victoria Nadine, il nome emergente del pop norvegese

Segnatevi il nome di Victoria Karlskås Andersen in arte Victoria Nadine. La cantautrice norvegese classe 1999 è in questi giorni in alta rotazione nelle radio europee con il brano “Summer rain”, un pop dal sapore internazionale estremamente radio-friendly.

Nonostante la giovane età, è sulla scena già dal 2016, quando ha preso parte alla versione norvegese di Idol, chiudendo quarta, poi nel 2019 ha assunto questo nome d’arte ed ha visto la sua carriera decollare, grazie ad una serie di singoli di successo. Come “Nerve”, uscito nel 2022. E come “Be okay” che le è valso la nomination ai premi della radio nazionale P3 Gold 2022, nelle categorie Newcomer of the Year e per lo Spellemannprisen 2021 nella categoria Breakthrough of the Year, dove ha vinto anche un premio di 250.000 corone.

Interessante anche il brano “Saw it coming”, che la presenta efficacissima anche con una ballad.

