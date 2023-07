“Giving me” lancia in orbita l’house dell’irlandese Jazzy

C’è un brano che in queste settimane sta facendo il giro d’Europa: è “Giving me”, singolo d’esordio da solista di una giovane artista arrivata all’improvviso nel mainstream: Yasmine Byrne in arte Jazzy.

Già disco d’argento nel Regno Unito, risultato ragguardevole per un pezzo house senza la presenza di un dj famoso, il brano sta lanciando questa artista irlandese di origine giamaicana, già in classifica anche nell’airplay di diversi Paesi europei. Dopo gli esordi come voce della band dublinese Powerful Creative Minds (con i quali fra l’altro ha prodotto anche una cover di “Make Luv”, brano dell’italiano Room5 (al secolo Vito Lucente), si è fatta conosce con un featuring insieme al collettivo EDM Belters Only, ovvero “Make me feel good”, numero 4 nel Regno Unito e numero 1 in Irlanda.

Ora l’esordio da solista, che promette molto bene, anche se in un genere non facile che fra l’altro l’ha fatta diventare anche la prima donna irlandese giunta al numero 1 su Spotify. Se ne riconosce la vocalità, fondamentale in pezzi come questo, ma è un prodotto sicuramente più da dancefloor, che comunque resta molto coinvolgente.

