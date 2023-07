Top of the Charts: Dave & Central Cee alla conquista d’Europa

Scala posizioni e conquista primati “Sprinter”, del duo hip hop inglese Dave & Central Cee. Fra gli album tiene Taylor Swift

Singoli:Medalloni- Noizy & Stresi (nazionali) /Toxic Las Vegas- Elvis Presley, Britney Spears (internazionali)

Album:Bipolar- Tayna

Singoli: Popular (feat. Playboi Carti) [Music from the HBO Original Series The Idol]- The Weeknd & Madonna

Album:Renaissance – Beyoncè

Singoli:Wien – RAF Camora ft Yung Hurn

Album: XV- RAF Camora

Singoli:-Popular (feat. Playboi Carti) [Music from the HBO Original Series The Idol]- The Weeknd & Madonna

Album:Cirkin -Paster

Singoli: Tattoo -Loreen (Fiandre)/Tattoo -Loreen (Vallonia)/La fille- LouaneGermanofono)

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift (Fiandre) /Ni- Ninho (Vallonia)

Singoli:Baby don’t hurt me – David Guetta ft Anne Maria & Coi Leray

Album: Getz/Gilberto- Stan Getz & João Gilberto

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Tattoo- Loreen

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo (nazionali)/Dance the night- Dua Lipa (internazionali)

Album: The Best Of, 40 Godina- Fit (nazionali)/Finally Enough Love (50 Number Ones)- Madonna ( internazionali)

Singoli: Tak for sids – Gobs

Album:Når sjælene kaster op- Tobias Rahim

Singoli: Paus- Liis Lemsalu & Reket & Hover

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Blondina- Ibe

Album:Sisään Ja Ulos- Antti Tuisku

Singoli: Eurostar – Ninho ft Central Cee

Album: Ni- Ninho

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album:La deutsche vita- Kollegah

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Esy -Light (nazionali)/ Sprinter- Dave & Central Cee (internazionali)

Album: Texas Flood- Stevie Ray Vaughan & Double Trouble

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli: Þúsund hjörtu-Emmsje Gauti

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli: Everything – Netta (nazionali) /Flowers- Miley Cyrus (internazionali)

Album: Sof Haolma– Omer Adam

Singoli:Italodisco-The Kolors

Album: La divina commedia – Tedua

Singoli: Substitution- Purple Disco Machine & Kungs

Album: LONG LIVE 812- ALBLAK 52

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Flowers- Miley Cyrus

Album:Ni- Ninho

Singoli: (it goes) Nanana- Peggy Gou

Album:Balerina- Tae Tairovic

Singoli: Pupa-Aidan (nazionali) / Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding (internazionali)

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:To bestie – Jakone & SCIRENA

Album: LONG LIVE 812- ALBLAK 52

Singoli: Haien kommer (sharkdog 2023)-Kudos, Golfklubb

Album: Egoland- Undergrunn

Singoli: People-Libianca

Album: Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli: Waterfall- Michael Schulte & R3HAB

Album:Zeamsone- ???

Singoli: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli: Nu m-am gandit la despartire- Andra & Andrei Banuta (nazionali)/Baby don’t hurt me- David Guetta ft Anne Marie & Coi Leray(internazionali)

Album: Grandson- King Von

Singoli:Passing me – Filatov & Karas

Album: LONG LIVE 812- ALBLAK 52

Radio:Disco Paradise- Fedez, Annalisa, Articolo 31

Singoli:-Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic (nazionali)/Substitution- Purple Disco Machine & Kungs (internazionali)

Album: Devet Zivota-Aleksandra Prijovic

Singoli:Sunset -Separ, Jerry Lee &PTK

Album: Flowdemort- Separ

Singoli:Vsak dan – Tabu (nazionali) /Padam padam – Kylie Minogue(internazionali)

Album:Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Lala-Myke Towers

Album: Data- Tainy

Singoli:Ikvall Igen- Bolaget

Album: Satan i gatan- Veronica Maggio

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Balance- Beatrice Egli

Singoli:Bender bin tane daha Yok – Hande Yener

Album: Nefes-Derya Uluğ

Singoli:Fortress Bakhmut- Antytyla

Album: LONG LIVE 812- ALBLAK 52

Singoli:3korty- Azahriah

Album:Memento- Azahriah

