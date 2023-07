“Hej mami”, ancora il vento dell’Est nel nuovo singolo delle Vesna

Sono state una delle rivelazioni dell’ultimo Eurovision, con il loro inno alla sorellanza delle donne slave- che aveva una chiara doppia lettura come sostegno alla sovranità dell’Ucraina – “My sister’s crown”, che ha chiuso con un ottimo decimo posto. Ora le Vesna tornano a proporre le loro armonie vocali, stavolta però scegliendo unicamente l’inglese. “Hej Mami” è già in alta rotazione e sta avendo ottimi riscontrii.

Il sestetto vocale, composto da cantanti provenienti da quattro paesi diversi (Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Ucraina), ma con base a Praga ha appena lanciato l’EP “Muzika”, che le rimette in circolazione come indipendenti dopo due album usciti con una major ma non fortunatissimi e questo brano ne accompagna l’uscita. E intanto si preparano ad un tour che da novembre le porterà in Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria e Polonia

