“Vais ter saudades”, Mimicat esce con un nuovo singolo

E’ stata una delle più belle sorprese dell’Eurovision Song Contest 2023. Nonostante il ventitreesimo posto finale infatti, Mimicat ha impressionato pubblico e critica con la sua “Ai coração”, soprattutto dal punto di vista della performance. La cantautrice portoghese è infatti sembrata – insieme a Mengoni, Noa Kirel e pochi altri – un paio di spanne sopra tutti a livello di padronanza del palco

In questi giorni è uscito “Vais ter saudades”, canzone che per adesso esce soltanto in singolo ma che dovrebbe accompagnare l’uscita del terzo lavoro, anche questo autoprodotto come i precedenti dell’artista. “Vais Ter Saudades” trasporta l’ascoltatore in un rapporto unidirezionale in cui solo una persona si sente apprezzata, mentre l’altra si sente logorata nell’attesa di un riconoscimento da parte dell’altra, che invece non arriva.

