Top of the charts: Travis Scott entra direttamente al primo posto in mezza Europa

Mentre fra i singoli Dua Lipa e Central Cee continuano a fare la voce grossa, spunta fra gli album il nuovo di Travis Scott

Singoli:Flaka- Geasy & Dafina Zeqiri

Album: Passion – 2Ton

Singoli: To bestie- Jakone & SCIRENA

Album:Utopia- Travis Scott

Singoli:Tropicana -RAF Camora x HoodBlaq

Album: XV- RAF Camora

Singoli:-Popular (feat. Playboi Carti) [Music from the HBO Original Series The Idol]- The Weeknd & Madonna

Album:Utopia- Travis Scott

Singoli: The Ballad of Darren -Blur (Fiandre)/Dance the night – Dua Lipa(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: The Ballad of Darren -Blur (Fiandre) /The Ballad of Darren -Blur (Vallonia)

Singoli:Baby don’t hurt me – David Guetta ft Anne Maria & Coi Leray

Album: A Day Without Rain- Enya

Singoli:Substitution- Purple Disco Machine & Kungs

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo (nazionali)/(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: 50 Originalnih Pjesama- Fra Sito Coric (nazionali)/In times new roman- Queens of the stone age internazionali)

Singoli: Tak for sids – Gobs

Album:Når sjælene kaster op- Tobias Rahim

Singoli: Miracle- Calvin Harris& Ellie Goulding

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Blondina- Ibe

Album:Hyvikset Ja Pahikset-Kuuumaa

Singoli: Casanova- Soolking

Album: Ni- Ninho

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album:Fegfeuer– Feuerschwanz

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Deja Vu- RACK, LILA, Beyond (nazionali)/ (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Speak now (Taylor’s version)- Taylor Swift

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:The ballad of Darren- Blur

Singoli: Rulletta-Iceguys

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli: Everything – Netta (nazionali) /Where do broken hearts go- Withney Houston (Internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Italodisco-The Kolors

Album: La divina commedia – Tedua

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Car keys -Alok & Ava Max

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Pupa-Aidan (nazionali) / (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:It Goes Like Nanana- Peggy Gou

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Haien kommer (sharkdog 2023)-Kudos, Golfklubb

Album: Egoland- Undergrunn

Singoli: Engelbewaarder-Marco Schuitmaker

Album: Barbie The Official Album – Colonna sonora originale

Singoli: Męskie Granie Orkiestra 2023- Supermoce feat. Igo, Mrozu, Vito Bambino

Album:11:11- Fonos

Singoli: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli: Nu m-am gandit la despartire- Andra & Andrei Banuta (nazionali)/TQG – Karol G ft Shakira (internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Whistle- Jax Jones & Calum Scott

Album: Gremlin- Kizaru

Radio:Rubami la notte -Pinguini tattici nucleari

Singoli:-Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic (nazionali)/Substitution- Purple disco machine & Kungs (internazionali)

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:Sunset -Separ, Jerry Lee &PTK

Album: Flowdemort- Separ

Singoli: Past – Samantha Maya(nazionali) /Runaway- OneRepublic (internazionali)

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:Columbia- Quevedo

Album: Donde quiero estar- Quevedo

Singoli:Ikvall Igen- Bolaget

Album: Trapen til radioon- Adaam

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Speak now- (Taylor’s Version)- Taylor Swift

Singoli:Seviyo Muyuz? – Soner Sarikabadayi

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:3korty- Azahriah

Album:Memento- Azahriah

