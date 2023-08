“Flashing lights”, il nuovo singolo di Malena

Arrivata a 16 anni, Arpine Martoyan, in arte Malena, è ormai lanciatissima nel proscenio musicale europeo. La giovane interprete, vincitrice nel 2021 dello Junior Eurovision con il brano “Qami qami”, aveva già allora mostrato una grande capacità di tenere il palco, confermata poi dalla promozione alla conduzione dell’edizione ospitata in terra armena.

Prodotta da Tokionine, uno dei dj e producer più in vista dell’area orientale, insieme a lui ha anche centrato i primi risultati in classifica, grazie ad una cover della sempreverde “Cheri Cheri Lady” dei Modern Talking, anno 1985. Un successo arrivato anche grazie alla enorme promozione sui social, in particolare TikTok.

Ora esce “Flashing lights”, un singolo fresco, che potrebbe benissimo essere suonato nelle nostre radio. Anche questo prodotto da Tokionine, conferma che ormai Malena è lanciatissima. E come si può vedere dalla foto, anche nel look ormai ha chiaramente iniziato una svolta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...