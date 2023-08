“Makeba” di Jain: come TikTok ha fatto diventare la hit dell’estate 2023 un brano del 2015

Le classifiche di queste settimane vedono scalare posizioni “Makeba”, un brano della cantautrice francese Jain. Noi parlammo di questa artista al momento del suo debutto, quando “Come”, il suo singolo d’esordio fece irruzione nelle classifiche di tutto il Mondo, Italia compresa. Era il 2016, il brano era appena arrivato in Italia, circa sei mesi dopo l’uscita internazionale. Già allora facemmo riferimento all’album di lancio “Zanaka”, che conteneva proprio “Makeba”.

Eh si, perchè questo brano ha ben 8 anni. Ma come è possibile allora che l’Europa si sia solo ora accorta di questa canzone che fa riferimento alla storica cantante sudafricana paladina dei diritti umani? Come al solito, c’entra TikTok, che ha reso di nuovo virale questo brano, spingendolo rapidamente in testa alle classifiche.

Ad usare per primo “Makeba”, che nella melodia campiona “Me & the gang”, banger del 1978 di Hamilton Bohannon è stato un uomo che ha voluto testimoniare sul social cinese, di essere rimasto l’unico viaggiatore su una rotta della American Airlines dopo un ritardo di 18 ore.

A seguire, è stato il comico del Saturday Night Live Bill Hader ad usarlo all’interno di un suo meme, sempre su TikTok. Sono bastati pochi mesi (in questi video siamo a fine giugno) per far immediamente schizzare in classifica il brano. Le challenge di ballo ed il ritmo trascinante hanno fatto il resto fino a farlo diventare popolare persino fra i venditori di pesce del Kerala, in India. Numeri incredibili: oltre 1 milioni di ascolti quotidiani su Spotify (settimo brano al mondo), oltre 2,5 milioni di visite su Youtube e altrettante su TikTok

Ma del resto il brano ha già di suo avuto un percorso curioso, perchè se è vero che in queste settimane Jain è in uscita con il lavoro “The fool”, tutto l’album “Zanaka” sta tornando in classifica. E pensare che al momento della sua uscita “Makeb” fu solo disco d’oro in Francia. Quattro anni dopo l’uscita, il passaggio in tv su alcuni show e l’utilizzo su Amazon Prime per la promozione delle partite della Premier League, lo ha subito rilanciato, facendogli guadagnare altri riconoscimenti, fra i quali anche il disco d’oro da noi.

Adesso il brano è in classifica quasi dovunque, ha vinto altri due dischi d’oro (più un platino in Canada) e continua a scalare posizioni. Senza dubbio è una delle grandi hit di questa estate, nonostante siano passati oltre 8 anni dalla sua uscita. Potenza dei social. Un successo davvero inatteso per questa trentunenne dell’Occitania che adesso l’Europa sta improvvisamente riscoprendo, dopo averla spedita quasi nel dimenticatoio delle one hit wonders.

