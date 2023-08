“Barbie girl”: film sulla bambola e remix di Tiësto riportano in classifica gli Aqua

All’improvviso, il 1997. Il film su Barbie, la bambola più popolare fra le bambine di tutto il Mondo, oltre a rivitalizzare il cinema nelle sale, attualmente un po’ in affanno dalla rincorsa a quello delle piattaforme, ha avuto il merito di rilanciare anche sonorità e canzoni di un certo tipo. Una di queste è “Barbie girl”, la clamorosa hit che fece conoscere al Mondo gli Aqua. Rimasta una delle poche hit del trio (oggi duo) danese-norvegese, la canzone è evocata più volte nella colonna sonora.

Nel film si sente infatti questo remix realizzato dal dj olandese Tiësto, abbastanza fedele alla versione originale, ma interpolazioni del brano si trovano anche nelle canzoni incluse nella “original soundtrack” “Barbie: The Album”: per esempio in “Barbie world” nel quale Nicki Minaj e Ice Spice rappano sulla base del brano originale.

L’operazione ha ovviamente avuto l’effetto di riportare in classifica e nelle radio anche la versione originale, numero 77 nella Global Charts di Billboard e nuovamente suonata nell’airplay di mezza Europa. Nel 1997 il brano, che trainò l’album d’esordio degli Aqua intitolato “Aquarius” superò largamente gli 8 milioni di copie nel mondo portandosi a casa un disco di diamante e 25 di platino (oltre 100.000 copie anche in Italia).

Lontani dal successo di un tempo, gli Aqua girano ancora il mondo cantando le loro canzoni: recentemente visti ad Arena Suzuki, Lene Nystrom è ancora in ottima forma come potete vedere cliccando qui. Ma merita anche una visione l’ospitata nell’interval act dell’Eurovision 2001, in cui eseguono i loro successi accompagnati dai celebri percussionisti Safri Duo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...