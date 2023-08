Gromee esce con due singoli (e in uno campiona…un classico napoletano)

L’Europa lo ha conosciuto nel 2018, quando la sua “Light me up” prese parte all’Eurovision, ma non superò le semifinali soprattutto per via di una prova vocale non esattamente lineare dell’olandese Lukas Meijer che lo accompagnava, ma Gromee continua ad essere uno dei nomi di punta della EDM soprattutto all’Est. Il dj e producer polacco esce in questi giorni con “Lost you”, in alta rotazione nelle radio.

Uscito come singolo, il brano ha il duro compito di rilanciare l’artista nelle charts, visto che dopo una lunga serie di dischi di platino, da un paio di anni non riesce più a centrare certificazioni. Continuano però le collaborazioni importanti: dalla rumena Inna, all’islandese Asdis, alla connazionale Olivia Addams, fino a nomi di punta del pop polacco come Edyta Gorniak.

Ma non solo: in “Don’t stop the party”, in cui mette la voce la cantautrice connazionale Iraida, campiona addirittura un classico della canzone popolare napoletana. Non ci credete? Cliccate qui.

Mi piace: Mi piace Caricamento...