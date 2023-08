Top of the charts: comandano Travis Scott e Peggy Gou

La dj e producer sudcoreana Peggy Gou e lo statunitense Travis Scott fanno il vuoto nelle charts

Singoli:Flaka- Geasy & Dafina Zeqiri

Album: Passion – 2Ton

Singoli: To bestie- Jakone & SCIRENA

Album:Utopia- Travis Scott

Singoli:Mädchen auf dem Pferd. Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

Album: XV- RAF Camora

Singoli:-Popular (feat. Playboi Carti) [Music from the HBO Original Series The Idol]- The Weeknd & Madonna

Album:Utopia- Travis Scott

Singoli: Erop of eronder- Pommelien Thijs (Fiandre)/Dance the night – Dua Lipa(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)- Will tura (Fiandre) /Utopia- Travis Scott(Vallonia)

Singoli:Baby don’t hurt me – David Guetta ft Anne Maria & Coi Leray

Album: A Day Without Rain- Enya

Singoli:Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo (nazionali)/(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: The Best Of, 40 Godina- Fit (nazionali)/My World: The 3rd Mini Album- Aespa internazionali)

Singoli: Tak for sids – Gobs

Album:Når sjælene kaster op- Tobias Rahim

Singoli: Makeba-Jain

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Blondina- Ibe

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Casanova- Soolking

Album: Ni- Ninho

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Hope- Furry in the slaughterhouse

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Elpida- Konstantinos Argyros (nazionali)/ (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Enter the wu tang clan – Wu tang clan

Singoli: What was i made for- Billie Eilish

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Skína-Patr!K, Luigi

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Everything – Netta (nazionali) /Where do broken hearts go- Withney Houston (Internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Italodisco-The Kolors

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Endless summer- Alan Walker & Zak Abel

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Pupa-Aidan (nazionali) / (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:It Goes Like Nanana- Peggy Gou

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Badebussen – DJ MøMø feat. Kjartan Lauritzen

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Męskie Granie Orkiestra 2023- Supermoce feat. Igo, Mrozu, Vito Bambino

Album:Uzumaki Forma ostateczna- Spaku & Kubi Producent

Singoli: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli: Interstellar- Alexia (nazionali)/TQG – Karol G ft Shakira (internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Whistle- Jax Jones & Calum Scott

Album: Gremlin- Kizaru

Radio:Rubami la notte -Pinguini tattici nucleari

Singoli:-Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic (nazionali)/Substitution- Purple disco machine & Kungs (internazionali)

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:Sunset -Separ, Jerry Lee &PTK

Album: Flowdemort- Separ

Singoli:Poseben model – Omar Naber(nazionali) /Sprinter – Dave & Central Cee (internazionali)

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:Columbia- Quevedo

Album: Donde quiero estar- Quevedo

Singoli:Ikvall Igen- Bolaget

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

AlbumThe Ballad Of Darren- Blur

Singoli:Seviyo Muyuz? – Soner Sarikabadayi

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:Rollin – DESH, Young Fly, KKevin

Album:Memento-Azariah

