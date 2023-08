“Loop”, il nuovo singolo di Mia Nicolaï

La poco felice esperienza all’Eurovision 2023, in coppia con Dion Cooper – la loro “Burning daylights” è rimasta in semifinale anche per via di una scarsa intesa fra i due interpreti, messi insieme per la rassegna da Ducan Laurence poco prima del via, ma Mia Nicolaï è comunque riuscita a ritagliarsi un suo spazio. La cantautrice olandese di origine russa, esce infatti in questi giorni con la fresca e radiofonica “Loop”

Si tratta di un nuovo singolo per questa artista esplosa solo alcuni anni fa grazie ad una cover di “At last” di Glen Miller e che successivamente ha iniziato a mettere nella sua musica tutte le influenze del sound Usa che le derivano dalla formazione che ha avuto a Los Angeles, dove risiede. In questo brano mette dentro tutta la volontà di lasciarsi alle spalle una relazione tossica.

“Spero davvero che questa canzone vi dia la forza in più quest’estate per uscire dai loop che vi impediscono di vivere liberamente facendo esattamente ciò che vi rende felici senza preoccuparvi di ciò che gli altri potrebbero pensare! Questa vita è troppo breve per questo

L’artsita sta anche lavorando al suo primo album e continua ad alternare la carriera di cantante a quella di attrice in diverse pellicole.

