“Lovesongs”, dalle Isole Far Øer il nuovo singolo di Reiley

Nonostante l’eliminazione in semifinale all’Eurovision 2023, prosegue con slancio la carriera di Reiley, al secolo Rani Petersen, il cantante e TikToker originario delle Isole Far Øer che a Liverpool ha rappresentato la Danimarca, della quale l’arcipelago è parte. La sua “Breaking my heart”, opener della seconda semifinale, è stata un discreto successo radiofonico nel Nord Europa, oltre ad aver riacceso sull’isola la volontà di ritentare l’iscrizione alla EBU e quindi all’Eurovision.

Intanto però esce “Lovesongs”, che ripropone di nuovo le sonorità ultrapop a cui il giovanissimo artista ha abituato chi lo conosce. Un album all’attivo, subito dopo la partecipazione eurovisiva, per Reiley è arrivata la partecipazione ad alcune rassegne sia in Danimarca che sull’arcipelago. E nel frattempo si gode la crescita esponenziale dei suoi followers sul social network cinese, ormai ben oltre gli 11 milioni che aveva al momento della sua vittoria al Dansk Melodi Gran Prix.

Ø

Mi piace: Mi piace Caricamento...