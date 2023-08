Top of the charts: “Utopia” di Travis Scott è senza rivali

Sempre più dominio per lo statunitense Travis Scott e il suo album “Utopia”

Singoli:Flaka- Geasy & Dafina Zeqiri

Album: Goat per ty – Ledri Vula

Singoli: I pay- A.V.G

Album:Utopia- Travis Scott

Singoli:Mädchen auf dem Pferd. Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:-(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album:Utopia- Travis Scott

Singoli: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou ((Fiandre)/Dance the night – Dua Lipa(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Per ongeluk- Pommelien Thijs (Fiandre) /Utopia- Travis Scott(Vallonia)

Singoli:Substitution- Purple Disco Machine & Kungs

Album: Djetskije sny muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspo-Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo (nazionali)/(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: The Best Of, 40 Godina- Fit (nazionali)/Speak Now: Taylor’s Version- Taylor Swift internazionali)

Singoli: Tak for sids – Gobs

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Makeba-Jain

Album: After hours- The Weeknd

Singoli:Blondina- Ibe

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Casanova- Soolking

Album: Ni- Ninho

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Rio- Die schlagerpiloten

Singoli: Sprinter- Dave & Central Cee

Album:Victory- Cian Ducrot

Singoli: Deja Vu – RACK, LILA, Beyond (nazionali)/ (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Enter the wu tang clan – Wu tang clan

Singoli: What I was made for- Billie Eilish

Album:Victory- Cian Ducrot

Singoli: Þúsund hjörtu- Emmsje Gauti

Album: Vogguvisur- Hafdis Huld

Singoli:Habah – Osher Coher (nazionali) /Vampire -Olivia Rodrigo (Internazionali)

Album: Suf heulm- Omer Adam

Singoli:Italodisco-The Kolors

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Dance the night- Dua Lipa

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Mhux xhorta – Matthw James (nazionali) / (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Mone- By indija & The Limba

Album: Fantasy Mixtape vol.1- Skryptonyte

Singoli: Badebussen – DJ MøMø feat. Kjartan Lauritzen

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Fifi Hollywood- Daria Zawialow

Album:Uzumaki Forma ostateczna- Spaku & Kubi Producent

Singoli: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli:Cat mai lejer -Emaa ft Macanache (nazionali)/Baby don’t hurt me- David Guetta, Anne Marie & Coi Leray (internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Whistle- Jax Jones & Calum Scott

Album: Fantasy Mixtape vol.1- Skryptonyte

Radio:Rubami la notte -Pinguini tattici nucleari

Singoli:-Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic (nazionali)/Substitution- Purple disco machine & Kungs (internazionali)

Album: Devet zivota- (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

Singoli:Sunset -Separ, Jerry Lee &PTK

Album: Flowdemort- Separ

Singoli:Zvezdni prah – Neon Jupiter (nazionali) /Vampire- Olivia Rodrigo (internazionali)

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:Columbia- Quevedo

Album: Donde quiero estar- Quevedo

Singoli:Ikvall Igen- Bolaget

Album:Somla Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

Singoli: Fe!n- Travis Scott ft Playboy Carti

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:Seviyo Muyuz? – Soner Sarikabadayi

Album: Fatih-Mabel Matiz

Singoli:Fortress Bakhmut – Antytyla

Album:Straight From The Hood: 057TAPE- Lil Morty

Singoli:Rollin – DESH, Young Fly, KKevin

Album:Memento-Azariah

Mi piace: Mi piace Caricamento...