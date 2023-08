“Summertime” è la hit dell’estate degli Scarlet Pleasure

Torna in auge in Danimarca una band che festeggia quest’anno il decennale, ovvero gli Scarlet Pleasure. Portatori di un pop leggero, hanno due album e due EP di buonissimo riscontro discografico e adesso rieccoli nelle radio con il brano “Summertime”, che davvero sembra avere l’estate dentro. Il brano esce al momento soltanto come singolo, ma farà da guida ad un tour che li vedrà protagonisti in giro per il Paese.

Nonostante una presenza costante nelle charts, il gruppo ha però soltanto un disco di platano all’attivo, quello conquistato con “Heat” che nel 2015 generò anche una serie di coreografie social. Sicuramente un gruppo da tenere d’occhio, con prospettive internazionali. La canzone accompagnava l’album “”Youth Is Wasted on the Young”, che conteneva anche un altro brano certificato, ovvero “Wanna know“disco d’oro.

