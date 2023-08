Viah, l’EDM al femminile che arriva dalla Cechia

Viah sono un duo – talvolta trio, visto che la formazione è dinamica- che negli ultimi anni è salito alla ribalta portando l’attenzione della critica musicale sul loro Paese, la Cechia, ex Repubblica Ceca. Ne parliamo perchè in questi giorni sono tra le ospiti del prestigioso Sziget Festival, la rassegna di musica elettronica e indie in corso sull’isola di Sziget in Ungheria. Huyen Vi Tranová e Rosalie Malinská, queste le due componenti, hanno di recente vinto un concorso per giovani artisti cechi emergenti e stanno già girando l’Europa.

Appena due album all’attivo in cinque anni di attività, è in questo 2023 che sono esplose, suonando fra l’altro anche all’Eurosonic Noorderslag. Qui sopra trovate “Nye”, a cui partecipa Ayd Kid ma la loro produzione è vasta è interessante, come potete ascoltare cliccando qui sotto su Spotify. Nel 2021 fra l’altro hanno ricevuto una nomination agli Hemi (Hub for exchange music innovation) music awards, un programma di supporto per i migliori artisti e band europei a superare le barriere nazionali e promuoversi all’estero, partecipato dalle migliori radio nazionali di paesi emergenti.

