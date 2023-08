“Superhero”: il ritorno del danese Mads Langer

Di Mads Langer avevamo parlato agli albori di questo blog (precisamente qui), quando in Italia, come nel resto d’Europa, ne fece la conoscenza entrando in classifica con una delicatissima ballata. Si trattava di “You’re not alone”, canzone degli Olive che l’artista danese aveva coverizzato, sbancando le classifiche internazionali (in Italia fu sesto in classifica e disco di platino). Era il 2010 e fra l’altro la cosa contribuì a rilanciare anche la versione EDM che ne aveva fatto 8 anni prima il dj tedesco ATB.

Da allora Mads Langer non ha più saputo ripercorrere quell’exploit, pur rimanendo per qualche anno ai vertici della chart nazionale e con buoni riscontri nel Nord Europa. Nel 2021 è ricomparso dopo qualche anno di silenzio con un album che non è andato molto bene e adesso ritorna con “Superhero”, una ballata d’amore che ce lo presenta di nuovo sulle sonorità a cui ha abituato il pubblico e che dovrebbe anticipare il nuovo lavoro. Intanto, il singolo – che esce per un’etichetta dal nome curioso, “Freedom is a state of mind” – sta già andando bene in alta rotazione in Danimarca e Scandinavia.

