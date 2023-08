Top of the charts: continua il dominio di Peggy Gou e Travis Scott

Il cantautore e rapper Usa e la dj sudcoreana di stanza a Berlino sono gli inattesi protagonisti dell’estate

Singoli:Flaka- Geasy & Dafina Zeqiri

Album: Goat per ty – Ledri Vula

Singoli: I pay- A.V.G

Album:Utopia- Travis Scott

Singoli:Mädchen auf dem Pferd. Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:-(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album:Utopia- Travis Scott

Singoli:Dance the night – Dua Lipa(((Fiandre)/Dance the night – Dua Lipa(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Per ongeluk- Pommelien Thijs (Fiandre) /Utopia- Travis Scott(Vallonia)

Singoli:Substitution- Purple Disco Machine & Kungs

Album:-Jack In The Box (HOPE Edition)- j-hope

Singoli:Makeba-Jain

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo (nazionali)/(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Bolero-Haustor (nazionali)/Barbie the album- Interpreti Vari (internazionali)

Singoli: Tak for sids – Gobs

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Forget you – Fastboy x Topic

Album: PHREQUENCY- PHARAOH

Singoli:Blondina- Ibe

Album:Hyvikset Ja Pahikset-Kuumaa

Singoli: Casanova- Soolking

Album: Ni- Ninho

Singoli: Summertime- Kontra K ft Lana Del Rey

Album: Hochkultur 2 -Samy Deluxe

Singoli: What I was made for- Billie Eilish

Album:Knebwort 22 – Liam Gallagher

Singoli: Deja Vu – RACK, LILA, Beyond (nazionali)/ (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Enter the wu tang clan – Wu tang clan

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album:1989-Taylor Swift

Singoli: Þúsund hjörtu- Emmsje Gauti

Album: Vogguvisur- Hafdis Huld

Singoli:Esh- Isi Loy (nazionali) /Rush- Troye Sivan (Internazionali)

Album: khas ladkh- Itay Levy

Singoli:Italodisco-The Kolors

Album: La divina commedia-Tedua

Singoli: Dance the night- Dua Lipa

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli:Dance the night- Dua Lipa

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli: Seven- Young Jook ft Latto

Album: ALPHA- Jelena Karleusa

Singoli: Mhux xhorta – Matthew James (nazionali) / (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Utopia-Travis Scott

Singoli: Mone- By indija & The Limba

Album: Fantasy Mixtape vol.1- Skryptonyte

Singoli: Badebussen – DJ MøMø feat. Kjartan Lauritzen

Album:Utopia-Travis Scott

Singoli:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou (internazionali)

Album: Moderne Manieren – De Jeugd Van Tegenwoordig

Singoli: Fifi Hollywood- Daria Zawialow

Album:Uzumaki Forma ostateczna- Spaku & Kubi Producent

Singoli: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

Album: 5 Star- Stray Kids

Singoli:Cat mai lejer -Emaa ft Macanache (nazionali)/Baby don’t hurt me- David Guetta, Anne Marie & Coi Leray (internazionali)

Album: Summertime madness- Stefan Costea

Singoli:I’m so lucky -Mary Kraymbery

Album: PHREQUENCY- PHARAOH

Radio:Rubami la notte -Pinguini tattici nucleari

Singoli:Mashallah-Jelena Karleusa & Milica Pavlović (nazionali)/Substitution- Purple disco machine & Kungs (internazionali)

Album: ALPHA- Jelena Karleusa

Singoli:Sunset -Separ, Jerry Lee &PTK

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:Potujem – Bomb Shell (nazionali) /Fast car-Luke Combs (internazionali)

Album: Utopia- Travis Scott

Singoli:Columbia- Quevedo

Album: Donde quiero estar- Quevedo

Singoli:Ikvall Igen- Bolaget

Album:The death of Randy Fitzsimmons-The Hives

Singoli: What I was made for- Billie Eilish

Album: Meitli tanz!- Ländlertrio Rusch-Büeblä

Singoli:Seviyo Muyuz? – Soner Sarikabadayi

Album: Fatih-Mabel Matiz

Singoli:Lay low-Tiesto

Album: Kiti- Volodymyr Dantes

Singoli:Rampampam- DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

Album:Memento-Azariah

