Alla scoperta del sound vintage delle austriache Dives

Fra i nomi emergenti del pop europeo stanno guadagnando consensi le Dives, trio elettropop tutto al femminile che arriva dall’Austria. “Walking the dog” è l’ultimo singolo che ha sonorita vintage, quasi 80’s come gran parte della loro produzione. Dora de Goederen, Tamara Leichtfried e Viktoria Kirne si sono incontrate al Pink Noise Camp ed immediatamente subito dopo la formazione del trio, hanno cominciato a segnare la scena musicale viennese.

Viste di recente anche ad Europavox, l’evento musicale europeo della musica indipendente coincidente con la festa europea della musica, sono attive dal 2016, ma hanno un solo album completo all’attivo risalente al 2019, dal titolo “Teenage Years Are Over”, oltre a diversi EP. Inoltre hanno già girato l’Europa suonando in alcuni dei palcoscenici indie più importanti. “Ego” è il singolo che le ha fatte conoscere, anche questo molto interessante, come anche “Say“, decisamente più vintage rock. Attualmente sono reduci da un tour in tutta l’area di lingua tedesca. Recentemente sono state segnalate come uno dei migliori prodotti austriaci da esportazione.

