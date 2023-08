“Under nagon ny” e “Occhi d’amore”: riecco la svedese d’Italia Veronica Maggio

Proprio in questa estate il suo album migliore, ovvero “Satan i gatan” era tornato in testa alle charts a 12 anni dalla sua pubblicazione (ne parlammo qui), ora rieeccoci a parlare di Veronica Maggio, nata e cresciuta in Svezia da padre toscano – per la precisione di Gavorrano- cresciuta a pane e Lucio Battisti. Superati i 40 anni, la cantautrice è ancora saldamente uno dei nomi di punta dello schlager moderno in Svezia.

Qui la ritroviamo nelal top 5 delle charts dei singoli con “Under någon ny”, cantata insieme a Miriam Bryant, cantautrice svedese di origine finlandese. Un brano estremamente fresco e radiofonico, che esce per ora solo in singolo, in attesa che esca il nuovo album di entrambe le artiste.

Ma non è tutto, perchè sempre Veronica Maggio è in classifica anche con “Occhi d’amore” (ma non fatevi illusioni: solo il titolo è in italiano), un bel pezzo dance pop nel quale lei mette la voce sui beat di NOTD, ovvero la coppia di dj svedesi Tobias Danielsson e Samuel Brandt. Se possibile, ancora più interessante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...