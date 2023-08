“What I want” e “Ice cream man”, i nuovi singoli di Lena

Dal 2010, anno della sua clamorosa vittoria all’Eurovision Song Contest con “Satellite”, Lena Meyer Landrut non ha mai smesso di essere sulla cresta dell’onda. Tuttavia la cantante tedesca, oggi 32 anni, ha un po’ perso l’abbrivio internazionale che l’ha accompagnata nel primo quinquennio e la sua popolarità è rimasta più confinata nel mondo di lingua tedesca, nonostante canti in inglese. Oggi esce con “What I want”, suo nuovo singolo.

Il brano esce per ora solo in singolo, come i due ultimi e come “Ice cream man“, pubblicato proprio una settimana fa e la segnalano su sonorità ormai più consone alla maturità umana ed artistica, melodica ma non per questo meno interessante.

C’è da dire che per lei si tratta dell’occasione di un rientro dopo che l’ultimo album del 2019 non è andato benissimo, mancando vetta e certificazioni come invece avevano fatto tutti i precedenti. Chissà che questa nuova fase artistica non le regali rinnovate soddisfazioni.

