Top of the charts: Travis Scott si riporta al comando in mezza Europa

Torna a dominare le classifiche continentali “Utopia”, il nuovo album di Travis Scott. Tiene anche Dua Lipa fra i singoli.

🇦🇱

SINGOLI: Flaka- Geasy & Dafina Zeqiri

ALBUM: Bingo-Meda

🇦🇲

SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Utopia- Travis Scott

🇦🇹

SINGOLI:Mädchen auf dem Pferd- Luca, Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

ALBUM: Utopia- Travis Scott

🇦🇿

SINGOLI:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Random (EP)- Epi

🇧🇪

SINGOLI Fiandre:Erop of eronder-Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Dance the night – Dua Lipa

RADIO Germanofona: No doubt about it – ABBA

ALBUM Fiandre: Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)- Will Tura

ALBUM Vallonia: Ni-Ninho

🇧🇾

SINGOLI:React- Swithc disco ft Ella Henderson

ALBUM:Ushuaïa Ibiza: July 28, 2023 (DJ Mix)- Calvin Harris

🇧🇬

SINGOLI:Dance the night – Dua Lipa

ALBUM: Utopia- Travis Scott

🇨🇿

SINGOLI: Safir- Calin & Viktor Sheen

ALBUM: Utopia-Travis Scott

🇨🇾

SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: I told them- Burna Boy

🇭🇷

SINGOLI nazionali:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: Bolero-Haustor

ALBUM internazionali: The ballad of Darren – Blur

🇩🇰

SINGOLI: Tak for sids – Gobs

ALBUM: Utopia-Travis Scott

🇪🇪

SINGOLI:Forget you – Fastboy x Topic

ALBUM: Utopia-Travis Scott

🇫🇮

SINGOLI:Blondina- Ibe

ALBUM:Hyvikset Ja Pahikset-Kuumaa

🇫🇷

SINGOLI: Casanova- Soolking

ALBUM: Ni- Ninho

🇩🇪

SINGOLI: Mädchen auf dem Pferd- Luca, Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

ALBUM: Hollywood-Madsen

🇬🇧

SINGOLI: What I was made for- Billie Eilish

ALBUM:Knebwort 22 – Liam Gallagher

🇬🇷

SINGOLI nazionali: Deja Vu – RACK, LILA, Beyond

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Enter the wu tang clan – Wu tang clan

🇮🇪

SINGOLI: Dance the night- Dua Lipa

ALBUM:Unreal Unheart – Hozier

🇮🇸

SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM: Vogguvisur- Hafdis Huld

🇮🇱

SINGOLI nazionali:Habah – Osher Cohen

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: Mitat Komotayim- Yishay & Michael Swissa

🇮🇹

SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: La divina commedia-Tedua

🇱🇻

SINGOLI: Dance the night- Dua Lipa

ALBUM: Utopia-Travis Scott

🇱🇹

SINGOLI:Apkabink- Jessika Shy

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy

🇱🇺

SINGOLI:Dance the night- Dua Lipa

ALBUM:I told them- Burna Boy

SINGOLI: Car keys – Alok & Ava Max

ALBUM: ALPHA- Jelena Karleusa

🇲🇹

SINGOLI nazionali: Mhux xhorta – Matthew James

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: XXV (Deluxe edition)- Robbie Williams

🇲🇩

SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Geek- T-Fest

🇳🇴

SINGOLI: Badebussen – DJ MøMø feat. Kjartan Lauritzen

ALBUM: Utopia-Travis Scott

🇳🇱

SINGOLI:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Utopia-Travis Scott

🇵🇱

SINGOLI: Męskie Granie Orkiestra 2023- Supermoce feat. Igo, Mrozu, Vito Bambino

ALBUM: Hotel Maffija 3- SB Maffiija

🇵🇹

SINGOLI: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

ALBUM: 5 Star- Stray Kids

🇷🇴

SINGOLI nazionali:Nu mai consum- Nicole Cherry ft Tata Vlad

SINGOLI internazionali: Baby don’t hurt me- David Guetta, Anne Marie & Coi Leray

ALBUM: Utopia-Travis Scott

🇷🇺

SINGOLI:I’m so lucky -Mary Kraymbery

ALBUM: PHREQUENCY- PHARAOH

🇸🇲

RADIO: Dance all night- Dua Lipa

🇷🇸

SINGOLI nazionali:Nepogrešivo -Jelena Karleusa & Devito

SINGOLI internazionali: Substitution- Purple disco machine & Kungs

ALBUM: OMEGA- Jelena Karleusa

🇸🇰

SINGOLI:Sunset -Separ, Jerry Lee &PTK

ALBUM: Utopia- Travis Scott

🇸🇮

SINGOLI nazionali:Običajen par – Bosaznova

SINGOLI internazionali: What was I made for – Billie Eilish

ALBUM: Utopia- Travis Scott

🇪🇸

SINGOLI:Columbia- Quevedo

ALBUM: Mañana serà bonito-Karol G

🇸🇪

SINGOLI:Soldat- VC Barre, Pablo Paz & Takenoelt

ALBUM:Somna med Humlan Djodjj – Humlan Djodjj

🇨🇭

SINGOLI: Sprinter- Dave & Central Cee

ALBUM: Utopia- Travis Scott

🇹🇷

SINGOLI:Seviyo Muyuz? – Soner Sarikabadayi

ALBUM: Fatih-Mabel Matiz

🇺🇦

SINGOLI:Lay low-Tiesto

ALBUM: Razdatka 5- Kriminalnyj Bit

🇭🇺

SINGOLI: Rampampam- DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

ALBUM: Memento-Azariah

Mi piace: Mi piace Caricamento...